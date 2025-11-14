Tuncer Bakırhan: Demokrasiden bahsedeceksek kayyumlar kalkmalı

Tuncer Bakırhan: Demokrasiden bahsedeceksek kayyumlar kalkmalı
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye’de demokratik bir süreçten söz edilebilmesi için ilk olarak kayyum uygulamalarının sona ermesi gerektiğini belirterek, “Toplumun beklentisi, kayyum atanan belediye eş başkanlarımızın görevlerine iade edilmesidir” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde partili belediye eş başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakırhan, yerel yönetimlerin hem demokratik işleyiş hem de barış süreci açısından kritik bir rol taşıdığını vurguladı.

tuncer.jpg

Bakırhan, barışın aynı zamanda “yerel demokrasi” ve “aktif yerel yönetimler” anlamına geldiğini ifade ederek, kayyum uygulamalarının seçilmiş iradeyi ortadan kaldırdığını dile getirdi. “Barış demek, sizin alanınızın büyümesi, seçilmiş yerel iradenin yerine devlet memurlarının, kayyumların atanmaması demektir. Mevcut bütçeden eşit yararlanılması, İller Bankası’nın belediyelere adil yaklaşması demektir” diyen Bakırhan, bazı belediyelere destek sunulurken bazılarının projelerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!

"YEREL YÖNETİMLER ÇÖZÜMDE BAŞAT ALANDIR"

Görevden alınan belediye başkanlarının yeniden görevlerine döndürülmesi gerektiğini belirten Bakırhan, 27 Şubat’ta başlayan barış sürecinin yerel yönetimler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin Kürt meselesinin çözümünde kilit konumda olduğunu belirten Bakırhan şöyle konuştu:

“Yerel yönetimler çözümün en başat alanıdır. Çünkü yerel demokrasiyi, kayyumsuz bir iradeyi, gasbedilmeyen seçilmişliği savunuyoruz. Yerel yönetimlerin hapsedilmediği, tutuklanmadığı bir süreci talep ediyoruz. Süreci izleyen değil, süreci hayata geçiren, omuzlayan, toplumla buluşturan sizlersiniz. Türkiye’de bir demokrasiden söz edeceksek önce kayyumları ortadan kaldıran adımların atılması gerekiyor. Toplumun iktidardan beklentisi, kayyum atanan belediye eş başkanlarımızın tekrar görevlerinin başına dönmesidir.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Türkiye
Osmaniye’de yürekleri ısıtan anlar! Yavru kediyi sahiplenip omzunda eve götürdü
Osmaniye’de yürekleri ısıtan anlar! Yavru kediyi sahiplenip omzunda eve götürdü
Erciyes Dağı'na kar yağdı
Erciyes Dağı'na kar yağdı