Tuncer Bakırhan: Demokrasiden bahsedeceksek kayyumlar kalkmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde partili belediye eş başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakırhan, yerel yönetimlerin hem demokratik işleyiş hem de barış süreci açısından kritik bir rol taşıdığını vurguladı.

Bakırhan, barışın aynı zamanda “yerel demokrasi” ve “aktif yerel yönetimler” anlamına geldiğini ifade ederek, kayyum uygulamalarının seçilmiş iradeyi ortadan kaldırdığını dile getirdi. “Barış demek, sizin alanınızın büyümesi, seçilmiş yerel iradenin yerine devlet memurlarının, kayyumların atanmaması demektir. Mevcut bütçeden eşit yararlanılması, İller Bankası’nın belediyelere adil yaklaşması demektir” diyen Bakırhan, bazı belediyelere destek sunulurken bazılarının projelerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"YEREL YÖNETİMLER ÇÖZÜMDE BAŞAT ALANDIR"

Görevden alınan belediye başkanlarının yeniden görevlerine döndürülmesi gerektiğini belirten Bakırhan, 27 Şubat’ta başlayan barış sürecinin yerel yönetimler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin Kürt meselesinin çözümünde kilit konumda olduğunu belirten Bakırhan şöyle konuştu: