Tunceli'deki Alevi önderlerinden sürece destek: Barış en kutsal ibadet

Tunceli’deki Alevi ocaklarına mensup kanaat önderleri ve ocak temsilcilerinden oluşan “Dersim Ocak Evlatları” oluşumu, Seyit Rıza Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Oluşum adına açıklamayı okuyan Şıh Çoban Ocağı Piri İbrahim Kete, Alevi inancındaki birlik ve rızalık kavramlarına atıfta bulunarak barışın önemine değindi. Kete, barış için çabalamanın en kutsal ibadet olduğunu ve barışa delil uyandırmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Kete, süreçle ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Sorunların savaşla değil, diyalogla, nefretle değil, halkların ikrarlı birliğiyle çözümü için büyük bir fırsat olarak görüyoruz bu süreci. Barış, 72 milletin katıldığı en kutsal cem erkânıdır."

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

"HER DİL, HER KİMLİK HAK KATINDA EŞİTTİR"

Açıklamasında inanç ve kimlik eşitliğine vurgu yapan İbrahim Kete, gerçek barışın hakikatin kabulüyle mümkün olduğunu belirtti. Kete, "Her kimliğin, her dilin, her inancın hak katında eşit olduğuna inanıyoruz. Hakkın var ettiği hiçbir can, bir diğerinden üstün değildir" dedi.

Kete, bu sürecin sonuçları için beklentilerini de dile getirerek şunları söyledi: