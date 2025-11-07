Tunceli'deki Alevi önderlerinden sürece destek: Barış en kutsal ibadet

Yayınlanma:
Tunceli’de Alevi ocaklarına mensup kanaat önderleri ve ocak temsilcilerinin yer aldığı “Dersim Ocak Evlatları” oluşumu, Seyit Rıza Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Oluşum, sürece katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, barışın en kutsal ibadet olduğunu vurguladı.

Tunceli’deki Alevi ocaklarına mensup kanaat önderleri ve ocak temsilcilerinden oluşan “Dersim Ocak Evlatları” oluşumu, Seyit Rıza Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Oluşum adına açıklamayı okuyan Şıh Çoban Ocağı Piri İbrahim Kete, Alevi inancındaki birlik ve rızalık kavramlarına atıfta bulunarak barışın önemine değindi. Kete, barış için çabalamanın en kutsal ibadet olduğunu ve barışa delil uyandırmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

dersim-1.jpg

Kete, süreçle ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Sorunların savaşla değil, diyalogla, nefretle değil, halkların ikrarlı birliğiyle çözümü için büyük bir fırsat olarak görüyoruz bu süreci. Barış, 72 milletin katıldığı en kutsal cem erkânıdır."

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunulduÖzgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

"HER DİL, HER KİMLİK HAK KATINDA EŞİTTİR"

Açıklamasında inanç ve kimlik eşitliğine vurgu yapan İbrahim Kete, gerçek barışın hakikatin kabulüyle mümkün olduğunu belirtti. Kete, "Her kimliğin, her dilin, her inancın hak katında eşit olduğuna inanıyoruz. Hakkın var ettiği hiçbir can, bir diğerinden üstün değildir" dedi.

Kete, bu sürecin sonuçları için beklentilerini de dile getirerek şunları söyledi:

"Ölümler yaşanmasın, halklar ve inançlar rızalıkla yaşasın, cezaevleri boşaltılsın ve zorlu süreçlerin mağdur ettiği her can özgürlüğüne kavuşsun." Oluşum, barış için emek vermeye hazır olduklarını ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini beyan etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Türkiye
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Valilik açıkladı: Hatay'daki depremde 1 kişi balkondan atladı!
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü
Vali açıkladı: 80 bin Suriyeli ülkesine döndü