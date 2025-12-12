Tunceli'de av yasağı devam ediyor: 28 kişiye para cezası

Tunceli'de av yasağı devam ediyor: 28 kişiye para cezası
Yayınlanma:
Tunceli genelindeki nehir ve avlak sahalarında balık popülasyonunu koruma çalışmaları kapsamında, 2025 yılı boyunca uygulanan av yasakları dahilinde bin 94 denetim yapıldığı ve kurallara uymayan 28 kişiye toplam 159 bin 900 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelindeki nehir ve avlak sahalarında su ürünleri avcılığına yönelik 2025 yılındaki denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

YASAK TARİHLERİ VE KAPSAM

Tunceli'de balık popülasyonunun korunması amacıyla uygulanan av yasakları farklılık gösteriyor. Pertek, Çemişgezek ve Uzunçayır: Bu avlak sahalarında her yıl 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arasında tüm türlerde avcılık yasaklanmış durumda. Bu dönemin bitiminde amatör balıkçılık, izin alınması şartıyla yapılabiliyor.

Türkiye'nin önemli ekosistemlerinden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, milli park statüsü gereği 12 ay boyunca tam av yasağı kapsamında tutuluyor. Bu havzada yaşayan endemik tür olan Munzur Alası da yılın tamamında koruma altında bulunuyor.

İlk defa bu kadar yakından görüntülendi: Anadolu parsının asaleti büyülediİlk defa bu kadar yakından görüntülendi: Anadolu parsının asaleti büyüledi

2025 YILINDA REKOR DENETİM VE CEZA

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Pülümür, Çemişgezek ve Pertek bölgelerinde 2025 yılı içerisinde toplam bin 94 denetim gerçekleştirildi. Yapılan sıkı kontroller sonucunda av yasaklarına uymadığı tespit edilen 28 kişiye toplam 159 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, "tor" olarak bilinen ve tamamen yasaklanan zararlı av aracına karşı kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Tunceli’nin akarsu ekosistemlerinin korunması ve nesli tehlike altında olan türlerin yaşatılması için vatandaşların kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Avcılık ihlallerine tanık olan yurttaşların durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) birimlerine veya 112 Acil Hattı'na bildirmeleri istendi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Türkiye
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı