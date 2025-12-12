Tunceli'de av yasağı devam ediyor: 28 kişiye para cezası

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelindeki nehir ve avlak sahalarında su ürünleri avcılığına yönelik 2025 yılındaki denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

YASAK TARİHLERİ VE KAPSAM

Tunceli'de balık popülasyonunun korunması amacıyla uygulanan av yasakları farklılık gösteriyor. Pertek, Çemişgezek ve Uzunçayır: Bu avlak sahalarında her yıl 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arasında tüm türlerde avcılık yasaklanmış durumda. Bu dönemin bitiminde amatör balıkçılık, izin alınması şartıyla yapılabiliyor.

Türkiye'nin önemli ekosistemlerinden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, milli park statüsü gereği 12 ay boyunca tam av yasağı kapsamında tutuluyor. Bu havzada yaşayan endemik tür olan Munzur Alası da yılın tamamında koruma altında bulunuyor.

İlk defa bu kadar yakından görüntülendi: Anadolu parsının asaleti büyüledi

2025 YILINDA REKOR DENETİM VE CEZA

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Pülümür, Çemişgezek ve Pertek bölgelerinde 2025 yılı içerisinde toplam bin 94 denetim gerçekleştirildi. Yapılan sıkı kontroller sonucunda av yasaklarına uymadığı tespit edilen 28 kişiye toplam 159 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, "tor" olarak bilinen ve tamamen yasaklanan zararlı av aracına karşı kontrollerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Tunceli’nin akarsu ekosistemlerinin korunması ve nesli tehlike altında olan türlerin yaşatılması için vatandaşların kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Avcılık ihlallerine tanık olan yurttaşların durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) birimlerine veya 112 Acil Hattı'na bildirmeleri istendi.