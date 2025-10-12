Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor: FSM Köprüsü trafiğe kapatıldı!

İstanbul'da düzenlenen Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör serisi ve uluslararası formatı L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu Yakası’na geçiş yönü trafiğe kapatıldı. Bisiklet turu nedeniyle saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılan FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikametinin saat 12.00’de trafiğe açılması bekleniyor.