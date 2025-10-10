2031’e kadar geçiş ücreti yok! Bazı araçlar otoyol ücreti ödemeyecek

Brüksel'de ağır vasıtalar (3,5 tondan ağır otobüsler ve kamyonlar) ve kirletici madde yaymayanlar lehine kararlaştırılan mevcut geçiş ücreti muafiyetinin 31 Aralık 2025'te sona ermesi gerekiyordu ancak sonunda uzatılması oylandı .

Avrupa Komisyonu , çevre dostu ağır vasıtaların satışını artırmak amacıyla , sıfır emisyonlu kamyon ve otobüsler, yani tamamen elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar için muafiyetin Haziran 2025'e kadar uzatılmasını önermişti . Avrupa Parlamentosu'nun bu uzatmayı onayladığı duyuruldu.

AVRUPA’DA TEMİZ TAŞIMACILIĞA YEŞİL IŞIK

Avrupa Komisyonu'nun, otoyol geçiş ücreti muafiyetinin 30 Haziran 2031'e kadar uzatılmasına ilişkin yasa teklifi, 7 Ekim 2025 Salı günü Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu'nun son genel kurul toplantısında kabul edildi.

Bir sonraki adım, Avrupa Birliği Konseyi'nin onayıdır . Konsey tarafından nihai olarak onaylanması halinde, AB üye ülkeleri sıfır emisyonlu kamyon ve otobüsleri bir kez daha geçiş ücretlerinden muaf tutma seçeneğine sahip olacak.

Son olarak, muafiyetin tüm Avrupa düzeyinde uygulanmadığını, ulusal düzeyde uygulandığını belirtmekte fayda var ; bu da her üye devletin tam muafiyet, indirimli ücret veya bunların hiçbirini sağlamamaya karar verebileceği anlamına geliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ( ACEA ), kararı memnuniyetle karşılayarak , "iklim açısından nötr karayolu taşımacılığına geçişi hızlandırmada belirleyici bir adım" olarak nitelendirdi.

ELEKTRİKLİ KAMYON VE OTOBÜSLER İÇİN ÜCRET YOK

Şu anda, Almanya ve Avusturya gibi yalnızca birkaç Üye Devlet, tamamen elektrikli ağır vasıtalar için tam geçiş ücreti muafiyeti uygularken , 10 Üye Devlet sıfır emisyonlu ulaşım için indirimli ücret uygulamaktadır. Diğer Üye Devletler ise, profesyonellerin elektrikli mobiliteye geçişi için bu önemli teşvikten şu anda yararlanamamaktadır.