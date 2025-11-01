TTB: Sudan’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar insanlığa karşı suçtur

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sudan’da süren iç savaş ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. TTB, Faşir kentinde Suudi Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda en az 460 sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınının yaşamını yitirdiğini belirterek saldırıyı kınadı.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Nisan 2023’ten bu yana Sudan’da sağlık hizmetleri ve çalışanlarını hedef alan 185 saldırıda en az 1.204 kişinin öldüğü, 416 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

"Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana devam eden çatışmaların şiddeti tırmanırken; son olarak Faşir kentindeki son faal sağlık kurumu olan Suudi Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda en az 460 sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını öldürülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre; Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana sağlık hizmetlerini/kurumlarını/çalışanlarını hedef alan 185 saldırıda en az 1.204 sağlık çalışanı ve hasta yaşamını yitirmiş, en az 416 sağlık çalışanı ve hasta yaralanmıştır. Sivil halkı ve sağlık hizmetlerini/kurumlarını/çalışanlarını açıkça hedef alan, yaşam ve sağlık hakkını yok sayan, böylece Cenevre Sözleşmeleri’ni ve uluslararası insancıl hukuk düzenlemelerini ihlal eden, insanlığa karşı suç niteliğindeki saldırıları kınıyoruz."

Uluslararası kamuoyuna savaşın durdurulması için harakete geçme çağrısında bulunulan açıklamada, şöyle dendi:

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yaşamı ve barışı savunmak, iktidarları barış politikalarına uymaya zorlamak hekim sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipleri Birliği ve uluslararası kamuoyu bu savaşı durdurmak için derhal harekete geçmelidir. Savaşın tüm tarafları, çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık emekçilerinin korunmasını şart koşan uluslararası hukuk kurallarına uymalıdır. Tıbbi tarafsızlık ilkesi gereğince, saldırılardan etkilenen kişilere herhangi bir ayrım gözetmeksizin sağlık hizmeti sunulmalı, ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardım sağlanmalıdır."