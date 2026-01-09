Edirne Belediyesi’nden "zehirli su" iddialarına yalanlama

Edirne Belediyesi'nden "zehirli su" iddialarına yalanlama
Yayınlanma:
Edirne’de sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden yayılan "şebeke suyuna kimyasal karıştı" iddiaları üzerine Edirne Belediyesi’nden resmi açıklama geldi. Belediye, şehir suyunda sağlık riski bulunduğu yönündeki paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şebeke suyunun arıtma tesislerinde düzenli olarak analiz edildiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

"BU DURUM KİRLİLİK DEĞİLDİR VE SAĞLIK AÇISINDAN BİR RİSK OLUŞTURMAZ"

Şehre verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum olmadığı, içme suyunun arıtma tesislerinde analiz edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son saatlerde sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında, 'şebeke suyuna kimyasal karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. Bu konuda açık ve net olmak isteriz: Şehrimize verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum yoktur. Suyumuz arıtma tesislerimizde sürekli analiz edilmekte ve güvenle kullanılabilir durumdadır. İddia edildiği gibi 'fazla kimyasal kullanımı', 'yanık', 'zehirlenme' ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir.

Son günlerdeki yoğun yağışlar, baraj havzasına doğal yollarla taşınan maddeler nedeniyle bazı bölgelerde geçici bir toprak kokusu hissedilmesine yol açabilmektedir. Bu durum kirlilik değildir ve sağlık açısından bir risk oluşturmaz. Kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltan, korku ve panik yaratmayı amaçlayan bu tür paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

