Günlük 40 bin ekmek dağıtımı başladı: Batman Belediyesi duyurdu

Batman Belediyesince dar gelirli 6 bin 550 aileye ekmek desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde, belediyenin kendi imkanları ve tesislerinde yürütülen çalışma kapsamında günlük 40 bin ekmek üretiliyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ KESİNTİSİZ HİZMET

Üretilen ekmekler, kent genelinde hizmet veren 35 ekmek dağıtım büfesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü kesintisiz sürdürülen hizmetten 6 bin 550 ailenin yararlanıyor.

Batman Belediyesi, dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla ekmek üretim ve dağıtım hizmetini aralıksız sürdürüyor.



Açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulamanın kentte dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerinin imkanlar dahilinde artırılarak devam edeceği kaydedildi.