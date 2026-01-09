Günlük 40 bin ekmek dağıtımı başladı: Batman Belediyesi duyurdu

Yayınlanma:
Batman Belediyesi’nin koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında, dar gelirli 6 bin 550 aileye her gün toplam 40 bin ekmek ücretsiz olarak ulaştırılarak sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Batman Belediyesince dar gelirli 6 bin 550 aileye ekmek desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde, belediyenin kendi imkanları ve tesislerinde yürütülen çalışma kapsamında günlük 40 bin ekmek üretiliyor.

ekmekk.jpg

HAFTANIN 6 GÜNÜ KESİNTİSİZ HİZMET

Üretilen ekmekler, kent genelinde hizmet veren 35 ekmek dağıtım büfesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü kesintisiz sürdürülen hizmetten 6 bin 550 ailenin yararlanıyor.

Açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulamanın kentte dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerinin imkanlar dahilinde artırılarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

