Trovit Yaylası’nda zamanla yarış: 15 kişi çığın altından sağ çıkarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası’nda karla kaplı yolları ulaşıma açmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 15 kişi ölümden döndü.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde İl Özel İdare ekipleri, ilçeye bağlı deniz seviyesinden 2 bin 520 metre yükseklikteki Trovit Yaylası yolunda, karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışmaları yaparken bu sırada çığ meydana geldi.

KAMYONET UÇURUMDA ASILI KALDI

Yolda seyir halindeyken, kar kütlesi altında kalan büyükbaş taşıyan bir kamyonet de çığ nedeniyle uçurum kıyısında askıda kaldı.

1’i iş makinesi toplam 6 araç üzerine de çığ düşerken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Zamanla yarışan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kalan 15 kişi bulundukları yerden kurtarılarak, güvenli bölgeye alındı.

Bölgede çığ kaldırma ve yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürerken, kurtarma anları da kameralara yansıdı.