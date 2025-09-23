Trovit Yaylası’nda zamanla yarış: 15 kişi çığın altından sağ çıkarıldı

Trovit Yaylası’nda zamanla yarış: 15 kişi çığın altından sağ çıkarıldı
Yayınlanma:
Rize'de Trovit Yaylası’nda ekiplerin karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışmaları sırasında toplam 6 aracın üzerine çığ düştü Mahsur kalan 15 kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası’nda karla kaplı yolları ulaşıma açmaya çalışan ekiplerin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 15 kişi ölümden döndü.

yaylada-6-aracin-uzerine-cig-dustu-mahs-927111-275395.jpg

ÇALIŞMALAR SIRASINDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde İl Özel İdare ekipleri, ilçeye bağlı deniz seviyesinden 2 bin 520 metre yükseklikteki Trovit Yaylası yolunda, karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışmaları yaparken bu sırada çığ meydana geldi.

yaylada-6-aracin-uzerine-cig-dustu-mahs-927112-275395.jpg

KAMYONET UÇURUMDA ASILI KALDI

Yolda seyir halindeyken, kar kütlesi altında kalan büyükbaş taşıyan bir kamyonet de çığ nedeniyle uçurum kıyısında askıda kaldı.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

1’i iş makinesi toplam 6 araç üzerine de çığ düşerken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

yaylada-6-aracin-uzerine-cig-dustu-mahs-927112-275395.jpg

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Zamanla yarışan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kalan 15 kişi bulundukları yerden kurtarılarak, güvenli bölgeye alındı.

Bölgede çığ kaldırma ve yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürerken, kurtarma anları da kameralara yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Motosiklet TIR dorsesinin altına girdi: Feci şekilde can verdi
Motosiklet TIR dorsesinin altına girdi: Feci şekilde can verdi
Gebze'de kaza! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Gebze'de kaza! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da acı ölüm: 2 yaşındaki bebek yangında öldü
Diyarbakır'da acı ölüm: 2 yaşındaki bebek yangında öldü