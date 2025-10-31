Tribünlerde çevre protestosu: Iğdır hoş geldin Alagöz defol

Yayınlanma:
Giresun’da çevre tahribatı iddialarıyla gündeme gelen Alagöz Holding, bu kez isim sponsoru olduğu Iğdır FK üzerinden protesto edildi. Tribünlerde “Iğdır hoş geldin, Alagöz defol” ve “Zehirci Alagöz, Giresun’dan defol” sloganları atıldı. Eylem sırasında açılan pankartın kaldırılması için polis tribünlere uyarıda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda oynanan karşılaşmada tribünlerden madencilik tepkisi yükseldi. 30 Ekim Perşembe günü Bulancak İlçe Stadı’nda oynanan maçta, Giresun temsilcisi 1926 Bulancakspor, Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk etti.

TRİBÜNLERDE ÇEVRE PROTESTOSU YAPILDI

Karşılaşma öncesinde tribünlerde çevre protestosu yapıldı. Giresun’daki madencilik faaliyetleri nedeniyle uzun süredir bölge halkının tepkisini çeken Alagöz Holding, bu kez isim sponsoru olduğu Iğdır FK üzerinden protesto edildi. Bulancaklı taraftarlar, maçın başlama düdüğü öncesinde “Iğdır hoş geldin, Alagöz defol” sloganları attı.

"ZEHİRCİ ALAGÖZ, GİRESUN’DAN DEFOL"

Tribünlerde, bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Giresun Bulancak Piraziz Çevre ve Doğa Derneği üyeleri de pankart açarak "Zehirci Alagöz, Giresun’dan defol" sloganlarıyla protestoya katıldı. Slogan atan grup, güvenlik güçleri tarafından uyarıldı. Ekipler, sloganların sonlandırılması ve pankartın kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

