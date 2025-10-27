Amedspor-İstanbulspor maçı öncesi tribünlerde gerginlik

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Diyarbakır’da oynanan Amedspor İstanbulspor karşılaşmasında tribünlerde gerginlik çıktı. İstanbulsporlu futbolcular, Amedspor deplasmanında sahaya "Önce vatan" yazılı pankartla çıktı.

TRİBÜNLERDE GERGİNLİK: PANKART ISLIKLANDI

Amedsporlu taraftarlar İstanbulsporlu pankartı ıslıklayarak protesto etti.

HER MAÇA AYNI PANKARTLA ÇIKTIKLARI SÖYLENDİ

Tartışmaların devam ettiği sosyal medyada İstanbulsporlu futbolcuların her maça aynı pankartla çıktığı öne sürüldü.

AMEDSPORLU TARAFTARLARDAN ROJİN POSTERİ

Amedspor taraftar grupları, tribünlerde Rojin Kabaiş’in dev posterini açtı. "Kadın yaşamdır, yaşam susturulamaz" yazılı koreografi müzik eşliğinde sergilendi. Aynı anda tribünlerde alkışlar yükseldi. Rojin Kabaiş’in ailesi de tribünde maçı izleyenler arasında yer aldı.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı 0-0 biten maçın ardından yaptığı açıklamada , "Böyle bir seyirciye sahip olan Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Futbol taraftarla güzel. Bugün burada çok keyifli ve güzel bir maç oynandı. 1 puanı kazanç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Avcı sözlerinin devamında, "Amedspor’un sahasında yaklaşık 20 bin taraftar ortalaması var. Diyarbakır halkının büyük bir özverisi var. Amedspor, taraftarı, şehri ve stadıyla Süper Lig’in hak ediyor." şeklinde konuştu