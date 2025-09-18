Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Selçuklu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine yumruk atıp kaçtı. Saldırıya uğrayan sürücü bayılarak yere düşerken çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etti. Olay anı, caddede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

