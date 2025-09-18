Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı

Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı
Yayınlanma:
Ankara’da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki sürücüden biri diğerine yumruk attı. Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kaçan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Selçuklu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine yumruk atıp kaçtı. Saldırıya uğrayan sürücü bayılarak yere düşerken çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etti. Olay anı, caddede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

whatsapp-image-2025-09-18-at-17-28-14.jpeg

SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

