Pişkinliğin bu kadarına pes: Milli sporcuyu dövüp silahla tehdit edenlerin savunması şaşkına çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir spor salonunda meydana gelen olayda, milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu ile özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya Baki K.’nin koruması olduğu ileri sürülen Yusuf İslam D. de dahil olurken tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D., Semih Topçu’ya yumruk attı. Baki K.’nin odasında başlayan kavga, ilk olarak spor salonuna, daha sonra ise salonun bulunduğu alışveriş merkezine taştı.

OLAY ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer taraftan, yaşananlar salonun ve alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde; Semih Topçu’nun Baki K.’nin odasına giderek kapıyı kilitlediği, bunun üzerine Baki K. belindeki ruhsatlı silahını çektiği görülürken tarafların tartışması üzerine odaya Yusuf İslam D.’nin geldiği, tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D.’nin Semih Topçu’ya yumruk attığı görüldü.

Olayın ardından Semih Topçu, Baki K. ve Yusuf İslam D.’den şikayetçi olurken gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Baki K.’ye ev hapsi cezası verilirken Yusuf İslam D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baki K.’nın 2,5 ay sonra ev hapsinin kaldırıldığı ortaya çıktı.

MAHKEMEDE “PİŞMAN DEĞİLİM” DEDİLER!

Baki K. ile Yusuf İslam D. hakkında 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken davanın ilk duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Semih Topçu mahkemeye katılmazken sanıklar Baki K. ve Yusuf İslam D. salonda hazır bulundu. Duruşmada Semih Topçu’nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını ifade eden Baki K., “Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefon ile kendisini aradım. Aramızda tartışma yaşandı. Aradan yaklaşık 45 dakika sonra odama gelip içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Semih'in arka tarafında kabarıklık görünce silah olabileceğini düşünüp ben de üzerimdeki taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartarak kurma kolunu çekip bıraktım.” ifadelerini kullandı.

“Zaten Semih'in cüssesi bana göre iricedir. Nahoş bir olay yaşanacağını düşünerek kaygılandım. O esnada odaya kapıyı zorlayarak açmak suretiyle çalışanlarım olan Yusuf İslam D. ile Rüçhan Polat S. geldi. Ardından müştekinin ‘Şerefsizler’ şeklinde sözler söylemesi üzerine Yusuf İslam yumrukla müştekiye vurmaya başladı.” diyen Baki K., “Rüçhan’la araya girip ayırmaya çalıştık. Daha sonra Semih Topçu, spor merkezinden dışarıya çıktı. Kapının önünde de yine tartışma ve arbede yaşandı. Ardından müşteki ayrılıp gitti ve olay böylece sona erdi” sözlerini sarf etti.

Baki K., mahkemenin beraatine karar verilmesini talep ederek mahkeme başkanının “Pişman mısın?” sorusuna “Pişman değilim” ifadeleriyle yanıt verdi.

“OLAY NEDENİYLE PİŞMANLIĞIM YOKTUR”

Baki K.’nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Yusuf İslam D. de savunmasında “Olay günü işyerim olan diğer sanığa ait spor merkezindeydim. Patron olan Baki Bey’in odasında tartışma olduğunu görünce kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdim. Doğrudan müşteki ile Baki Bey’in arasına girdim. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müşteki ve sanığı ayırmaya çalışıyordum. O sırada müşteki ‘Şerefsizler’ şeklinde hakaret edince ben de müştekiye yumrukla vurdum. Olay nedeniyle pişmanlığım yoktur. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” sözlerini sarf etti.

Semih Topçu ile tanıkların dinlenmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

