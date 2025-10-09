Trafikte kaza yaptı: Aracını bırakıp kaçtı

Trafikte kaza yaptı: Aracını bırakıp kaçtı
Yayınlanma:
Çorum’un Alaca ilçesinde bir minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken hafif ticari aracın sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Müjde ile Bahçeler sokaklarının kesişiminde meydana gelen olayda, Abit S. kontrolündeki minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI!

Meydana gelen kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, aracını terk ederek yaya olarak kaçtı.

1 KİŞİ YARALANDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında, minibüste yolcu olarak bulunan İbrahim S. yaralanırken yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise, kaçan sürücüyü yakalamak amacıyla çalışma başlatırken araçlar ise çekiciyle otoparka götürüldü. Kaza anı ise, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.




