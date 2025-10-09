Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

Yayınlanma:
Siirt’te, öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı.

Siirt-Pervari karayolunun Gölköy mevkiinde, bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

ogretmenleri-tasiyan-minibusle-hafif-tic-954936-283560.jpg

12 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

5 kişi ölmüştü: Katliam gibi kazada şoför ehliyetsiz çıktı!5 kişi ölmüştü: Katliam gibi kazada şoför ehliyetsiz çıktı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ!

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

