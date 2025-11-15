Trafikte kaos çıkaran alkollü sürücüyü araçtan indirip darbettiler

Aksaray'da alkollü sürücü trafikte kaos yarattı. Trafikte birçok araca çarparak kaçmaya çalışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan indirilip darbedildi.

Aksaray’ın Hamidiye Mahallesi’ndeki Bediüzzaman Bulvarı’nda alkollü bir sürücünün trafiği birbirine kattı.

İddiaya göre, 68 yaşındaki Ali Kozan otomobiliyle, göbekte bekleyen başka bir otomobile araca çarptı. Çarpmanın ardından kontrolü kaybeden Kozan, hızla balıkçıların bulunduğu alana doğru ilerledi.

Alkollü sürücünün aracı dereye uçtu: Yolcu öldüAlkollü sürücünün aracı dereye uçtu: Yolcu öldü

Alkollü sürücü yakalanınca polislere küfür yağdırdı: Eşi 'Gazeteci var' diyerek uyarmaya çalıştıAlkollü sürücü yakalanınca polislere küfür yağdırdı: Eşi 'Gazeteci var' diyerek uyarmaya çalıştı

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede sürücünün 2,67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kozan daha sonra, Aksaray Belediyesi tarafından bulvara yerleştirilen cam panellere çarptı, daha sonra bulvardaki iki motosiklete, bir taksiye ve bir halk otobüsüne çarparak çevreye ciddi maddi hasar verdi.

trafikteki diğer vatandaşlar, Kozan'ı araçtan indirerek, darp etmeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

"KURTULMAK İÇİN ÖNÜNE GELENİ DEVİRDİ"

Kazaya karışan otobüs şoförü Mustafa Demirel, olay anını, "Saldırıyorlardı, o da onlardan kurtulmak için önüne geleni devirdi. Yaralı var mı bilmiyoruz, götürdüler” dedi.

Görgü tanıklarından bir vatandaş ise, "Sürücü sarhoştu galiba. Arabaya vurdu, ardından bir daha vurdu. Sonra içeri girdi, camlar kırıldı ve araç içeriye devam etti. Dur dedik, bağırdık ama durmadı. Nasıl durdurulduğunu bilmiyoruz." dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

