Trafik kontrolünde parmak izi gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı rutin bir denetim sırasında meydana geldi. Ekipler, durdurdukları bir şahıstan kimliğini ibraz etmesini istedi. Şahsın kimliğinin yanında olmadığını belirterek sözlü olarak bir kimlik numarası vermesi üzerine, polis ekipleri durumdan şüphelendi.

Şüphe üzerine yapılan parmak izi sorgulaması neticesinde, şahsın gerçek kimliğinin 34 yaşındaki S.Ö. olduğu ve verdiği kimlik numarasının kardeşine ait olduğu tespit edildi. Sistem üzerinden yapılan kontrolde, S.Ö.'nün "uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan arama kaydının bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca, kimlik numarasını kullandığı kardeşinin de sürücü belgesine daha önce "alkollü araç kullanmak" suçundan el konulduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan tespitlerin ardından S.Ö. hakkında "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "ehliyetini ibraz etmemek" suçlarından toplam 2 bin 167 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adli süreci yürütmek üzere asayiş ekiplerine teslim edilerek polis merkezine götürüldü.