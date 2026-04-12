Trafik kazasında baba ve öğretmen kızı yaşamını yitirdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde baba ve öğretmen kızı hayatını kaybetti. Kazada araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan baba ve kızı yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, Kabadüz ilçesine bağlı Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Esra Şentürk’ün kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, sürücü Esra Şentürk ile araçta yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki babası Kadem Şentürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Nazan Koç ise ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ ÖĞRETMENDİ

Meydana gelen kazada babasıyla birlikte yaşamını yitiren Esra Şentürk’ün, Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Baba ve kızının cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

