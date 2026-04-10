Kayıp olarak aranıyordu! Metruk binada cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 54 yaşındaki Turan Göde, metruk bir binada boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kahramanmaraş’ın İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’ta, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir metruk binada bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU!

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yerde hareketsiz yatan kişinin sabah ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Turan Göde olduğu belirlendi.

Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!

Ekipler, Göde'nin boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Turan Göde’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı