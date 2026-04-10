Kayıp olarak aranıyordu! Metruk binada cesedi bulundu

Kahramanmaraş’ın İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’ta, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir metruk binada bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU!

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yerde hareketsiz yatan kişinin sabah ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Turan Göde olduğu belirlendi.

Ekipler, Göde'nin boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Turan Göde’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)





