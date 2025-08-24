Trabzon'dan havalanan uçağın motoru arızalandı

Trabzon'dan havalanan uçağın motoru arızalandı
Yayınlanma:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.

Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

