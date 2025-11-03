Trabzon'da yangından dönen itfaiye aracı kaza yaptı

Yayınlanma:
Trabzon’un Araklı ilçesi Erenler Mahallesi’nde, yangına müdahaleden dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Trabzon’un Araklı ilçesi Erenler Mahallesi’nde, yangın görevinden dönen bir itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada iki itfaiye personeli yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, yangına müdahalenin ardından bağlı bulunduğu istasyona dönüş yolunda gerçekleşti. İtfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan itfaiye erleri Mustafa E. ve Zeki Can A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

itfaiye-1.jpg

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

