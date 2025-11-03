Düzce'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Yayınlanma:
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Düzce yönünden Gölyaka yönüne giden Çetin B. yönetimindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz E. idaresindeki 07 AVD 397 plakalı otomobille çarpıştı.

duzce.jpg

Kaza sonucunda her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyorBulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyor

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Türkiye
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında ara karar çıktı
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında ara karar çıktı
Düzce'de gece yarısı feci kaza: 7 yaralı
Düzce'de gece yarısı feci kaza: 7 yaralı