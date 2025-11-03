Düzce'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Düzce yönünden Gölyaka yönüne giden Çetin B. yönetimindeki 34 SK 7143 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz E. idaresindeki 07 AVD 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyor

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.