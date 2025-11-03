Bulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyor

Zihninizi keskin tutmak yakında bulmaca çözmekten veya okumaktan daha fazlasını gerektirebilir. Kanada'daki McGill Üniversitesi'ndeki sinirbilimciler, dijital bir beyin eğitim programının yaşlı yetişkinlerde temel beyin fonksiyonlarını canlandırabileceğini keşfetti.

JMIR Serious Games dergisinde yayınlanan çift kör, kontrollü bir çalışmada , 65 yaş üstü 82 sağlıklı katılımcı, on hafta boyunca her gün otuz dakika boyunca Posit Science Corporation'ın "BrainHQ" uygulamasını veya eğlenceli bir bilgisayar oyununu oynamak üzere rastgele seçildi. Bu sürenin ardından yapılan beyin taramaları, BrainHQ uygulamasını kullananların ön singulat kortekslerinde (ACC) kolinerjik aktivitede önemli bir artış olduğunu gösterdi. Bu bölge, dikkat, inhibisyon ve hafıza ile ilişkilidir.

İNANILMAZ ETKİ

Eğitim, kolinerjik sağlığı 10 yaş daha genç bir kişide tipik olarak görülen seviyelere geri döndürdü. McGill Üniversitesi'nden nörolog Etienne de Villers-Sidani, üniversite tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan bir makalede , herhangi bir müdahalenin, ilaç veya başka bir müdahalenin insanlarda bunu başardığının ilk kez gösterildiğini söyledi . Çalışmanın yazarları, elde edilen etkilerin onlarca yıllık doğal ACC düşüşünü tersine çevirmeye benzer olduğunu belirtti.

Nadir bir teknoloji kullandık. Montreal Nöroloji Enstitüsü, dünyada belirli bir belirteç üretebilen ve taramayı gerçekleştirebilen sayılı merkezlerden biri, diye belirtti Villers-Sidani. BrainHQ'yu abonelik yoluyla ticari olarak sunan uygulamanın üreticisi Posit Science, sisteminin yüzlerce hakemli çalışma tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Çalışmanın yazarları, daha büyük ve daha çeşitli katılımcı örneklemleriyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıyor. Beyin sağlığını korumak için etkili stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, sağlık hizmetleri maliyetlerini düşürebilir, iş gücüne ve topluma katılımı artırabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir , diye sonuca vardılar.