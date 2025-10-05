Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen polis memuru Ahmet Çavuş yaşamını yitirdi. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Çavuş’u kurtarmaya çalışan babası da dengesini kaybederek uçuruma düşüp ayağını kırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ahmet Çavuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı baba, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Ahmet Çavuş’un cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.