Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum’un Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak’ında yalnız yaşayan Muharrem Sağın’dan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Odada hareketsiz halde bulunan Sağın’ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağın’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polis ekipleri evde detaylı olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Sağın’ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sağın’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)