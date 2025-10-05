Sakarya D-100 kara yolunda feci kaza: Cipin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya D-100 kara yolunda feci kaza: Cipin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, cipin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trajik kazada, 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü A.C., cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kargalıhanbaba mevkisinde E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cipin bisikletiyle ilerleyen A.C.’ye çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle genç çocuk yola savruldu ve ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

600 bin liralık altın dolu keseyi aldılar: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar600 bin liralık altın dolu keseyi aldılar: Yüz tanıma sistemiyle yakalandılar

Olayın ardından sürücü E.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, olayın kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu