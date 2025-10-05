Sakarya D-100 kara yolunda feci kaza: Cipin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trajik kazada, 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü A.C., cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kargalıhanbaba mevkisinde E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cipin bisikletiyle ilerleyen A.C.’ye çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle genç çocuk yola savruldu ve ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sürücü E.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, olayın kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.