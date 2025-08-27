Trabzon’da 14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Trabzon’da 14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Yayınlanma:
Trabzon’un Of ilçesinde sahil kenarında gezen 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, dalgalara kapılarak denizde kayboldu.

Trabzon’un Of ilçesinde 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, sahil kenarında gezerken dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi.

DALGALARIN ETKİSİYLE DENİZE SÜRÜKLENDİ

İddiaya göre Hacımustafaoğlu, kıyı boyunca yürüdüğü sırada bir anda yükselen dalgaların etkisiyle denize sürüklendi. Kısa sürede gözden kaybolan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile deniz polisi sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen dalgıçlar, küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına başladı. Sahil boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin gece boyunca çalışmalara devam edeceği öğrenildi. Olayın ardından Hacımustafaoğlu’nun yakınlarının sahilde endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

