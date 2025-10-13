Torununu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı! Yaşlı kadın ağır yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, saat 12.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni 75 yaşındaki Selvi Polat'a çarptı. Trenin çarpmasıyla meydana gelen kazada, Selvi Polat ağır yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI !

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Selvi Polat, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

TORUNUNU TRENİN ALTINDA KALMAKTAN KURTARMIŞ!

Selvi Polat’ın, raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu ittiği ve trenin altında kalmaktan kurtardığı ancak kendisinin trenin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.