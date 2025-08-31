Torbalı'da 30 Ağustos coşkusu: Kortej ve konserlerle kutlandı

Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli kutlama programları düzenledi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayı kortejine beş binin üzerinde vatandaş katılırken, sivil toplum kuruluşları da yürüyüşe destek verdi.

Balkonlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar korteji alkışlarla selamlarken, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atıldı. Ertuğrul Mahallesi Dörtyol’dan başlayan fener alayı, ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyen binlerce vatandaşın katılımıyla Ertan Ünver Millet Parkı’na ulaştı. Yürüyüş güzergâhındaki binalar Türk bayraklarıyla donatılırken, balkonlardan vatandaşlar korteje alkışlarla eşlik etti.

KORTEJİN ARDINDAN KONSER VERİLDİ

Kortejin son durağı olan Ertan Ünver Millet Parkı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Amfi tiyatroda korteje katılanları coşkulu bir kalabalık karşıladı. Program, Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sahne performansı ile başladı. Ardından Grup Dörtes’in verdiği konserle zafer coşkusu doruğa ulaştı.

"O YÜRÜYÜŞ 103 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, parkı dolduran kalabalığa hitap ederek 30 Ağustos’un önemine vurgu yaptı. Demir konuşmasında şunları kaydetti:

"Cansiperane bir mücadele verdiğimiz, binlerce şehidimizin kanıyla 30 Ağustos tarihinde Kütahya'nın güneyinde Dumlupınar'da meydan muharebesi başladı. Savaşın en kritik anlarında Mehmetçik tedirginleşmeye başladığı anda önlerinde ebedi baş komutanımız Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk geriye dönerek ‘Yürüyelim arkadaşlar’ dedi ve o yürüyüş 103 yıldır devam ediyor. Bugüne kadar şehitlerimiz için gazilerimiz için Kuvayımilliyeci analarımız için ve Torbalı sınırlarında soyadı için yaşayan bizlere namussuzlar tarafından atılan iftiralara, namusluların namussuzlardan daha cesur olduğunu göstermek için yürüdük. Cılız bir sesle ‘Cumhuriyet’, cılız bir sesle ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diyenlere karşı bugün burada toplama amacımız çok daha güçlü bir şekilde ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ demek için toplandık. 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun."