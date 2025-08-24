'Topuklayan Efe' neler söylemiş neler! 'AKP'nin kumpaslarının kitabını yazıyorum' demişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Mart 2024’te kitap yazdığını ve bu kitapta kendisine kurulan siyasi kumpasları, kamu kuruluşlarındaki üst düzey görevlilere yapılan baskıları anlatacağını açıklamıştı. Ancak Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta CHP’den AKP'ye geçerek, kitapta yer alacak iddiaların tamamlanıp kamuoyuyla paylaşılmasını beklemeden yeni partisine katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den aldığı oylarla seçilmesine rağmen AKP'ye geçişinin yankıları sürmeye devam ediyor.

Çerçioğlu, parti değiştirmesine her gün farklı sebepler bulsa da, asıl gerekçesini bir yıl önce açıklamıştı. 24 Mart 2024 tarihinde yerel ve ulusal gazetecilere yaptığı açıklamada kitap yazdığını dile getiren Çerçioğlu, "Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlarındaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başkan Çerçioğlu'nun AKP'ye katılımı hakkında, "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri atın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu diyorlar, ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl.' Olay bundan ibarettir" demişti.

"DÜN 'BİZE KUMPAS KURUYORLAR' DİYE FERYAT EDERKEN..."

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Çerçioğlu'nun 24 Mart 2024 tarihli açıklamalarına atıfta bulunarak, "Özlem Çerçioğlu 24 Mart 2024'te ‘Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu, nasıl kamu kuruluşlardaki üst düzeydeki görevlilere baskı yapıldığını, hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu da görecekler.' açıklamasında bulunmuştu. Gel gelelim kendisi 14 Ağustos'ta AKP'ye geçti. Şimdi soruyoruz: O kumpasların kitabı ne oldu? Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı'nın ‘himayelerine' girince buharlaştı mı? Dün 'bize kumpas kuruyorlar' diye feryat ederken bugün o kumpasların adresi olan partiye koşarak sığınmanıza hangi çıkarlarınız sebep oldu? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

