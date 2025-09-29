Toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi!

Toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bilecik Belediyesi, şehir içi toplu taşımada "Bilkart" uygulamasını hayata geçirerek nakit ödeme dönemine son verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yaşama geçirilen "Bilkart" adlı kartlı ödeme sistemi ile nakit ödeme dönemi sona erdi.

Nakit ödemenin uygulamadan kaldırılması yönündeki değişikliği dolmuş esnafı ve vatandaşlara ileten Zabıta Müdürlüğü görevlileri, kapalı pazar alanında denetimler yaptı.

111.jpg

Antalya'da toplu taşıma, servis, kreş ve yurt ücretlerine zamAntalya'da toplu taşıma, servis, kreş ve yurt ücretlerine zam

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Esnaf ve vatandaşların sorularını cevaplandıran görevliler, kartlı ödeme sisteminin kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, uygulamanın yaygınlaşması amacıyla gerekli çalışma ve tedbirlerin alındığını belirterek, üniversite yerleşkesi ve pazar alanı önünde Bilkart kişiselleştirme, yükleme ve satış noktalarının hizmet verdiğini kaydetti.

112.jpg

Müdürlük görevlileri, ulaşımda kredi kartı veya banka kartlarıyla yapılan ödemelerde 5 lira fazla ücret ödendiği bilgisini de vatandaşlarla paylaştı.

113.jpg

Nakit ödemenin yasaklandığı sistem, esnaf ve vatandaşlara kolaylık sağlarken, ulaşım verilerinin toplanması, sorunların hızlı çözümü ve taleplerin karşılanmasında da avantaj sunuyor.

Kaynak:ANKA

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Türkiye
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!