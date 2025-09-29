Toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi!

Bilecik Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda yaşama geçirilen "Bilkart" adlı kartlı ödeme sistemi ile nakit ödeme dönemi sona erdi.

Nakit ödemenin uygulamadan kaldırılması yönündeki değişikliği dolmuş esnafı ve vatandaşlara ileten Zabıta Müdürlüğü görevlileri, kapalı pazar alanında denetimler yaptı.

Esnaf ve vatandaşların sorularını cevaplandıran görevliler, kartlı ödeme sisteminin kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, uygulamanın yaygınlaşması amacıyla gerekli çalışma ve tedbirlerin alındığını belirterek, üniversite yerleşkesi ve pazar alanı önünde Bilkart kişiselleştirme, yükleme ve satış noktalarının hizmet verdiğini kaydetti.

Müdürlük görevlileri, ulaşımda kredi kartı veya banka kartlarıyla yapılan ödemelerde 5 lira fazla ücret ödendiği bilgisini de vatandaşlarla paylaştı.

Nakit ödemenin yasaklandığı sistem, esnaf ve vatandaşlara kolaylık sağlarken, ulaşım verilerinin toplanması, sorunların hızlı çözümü ve taleplerin karşılanmasında da avantaj sunuyor.