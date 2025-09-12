Antalya'da toplu taşıma, servis, kreş ve yurt ücretlerine zam

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı devam toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

ANKA'dan Fatoş Sunar'ın haberine göre, toplantıda, ulaşım, kreş ve yurt ücretleri için zam kararı çıkarken, üniversite öğrencilerine eğitim desteği kabul edildi.

İŞTE YENİ ZAMLAR

Yeni zamlar kapsamında daha önce 27 TL olan şehir içi toplu taşımada tam ücret yüzde 29,63 ile 35 TL, indirimli 33 TL, öğrenci 15 TL, kredi kartı 41 TL, kullan-at kart 38 TL, aktarma ise 7,5 TL oldu.

Devlet okullarında servis ücretleri yüzde 20-25 oranında arttı. Buna göre 0-3 kilometrede 2 bin 700 TL, 3-6 kilometrede 2 bin 800 TL, 6-9 kilometrede 2 bin 900 TL, 9-13 kilometrede 3 bin TL, 13 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 21 TL ilave ücret alınacak.

Özel okullarda ise 0-3 kilometrede 3 bin 800 TL, 3-6 kilometrede 3 bin 900 TL, 6-9 kilometrede 4 bin TL, 9-12 kilometrede 4 bin 300 TL, 12-15 kilometrede 4 bin 500 TL olurken, 15 kilometre ve üzeri mesafelerde her kilometre için günlük 23 TL eklenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreş ve gündüz bakımevleri, 1 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında merkez ilçelerde (Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu) kreş ücreti KDV dahil 10 bin TL, diğer ilçelerde (Gazipaşa, Alanya, Serik, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Manavgat, Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Korkuteli, Elmalı) 7 bin TL oldu. Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun aylık ücreti ise 2 bin TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ DE KABUL EDİLDİ

Bir diğer kararla, Antalya'da ikamet eden ve üniversitelerde aktif kaydı bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında sekiz ay süreyle aylık bin 625 TL eğitim desteği verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.