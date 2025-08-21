Topağacı'nı polis bastı! '4 çocuğum var nasıl kira vereyim' diyen kadına ters kelepçe

İstanbul Ümraniye'deki Topağacı mahallesinde mahalle sakinleri uzun süredir 'Rantsal' dönüşüme karşı mücadele ediyor. Bu sabah elektrik, su ve doğalgaz kesmek için mahalleye ekipler geldi. Yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerine Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti.

Rezerv yapı alanı ilan edilen İstanbul Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi’nde hukuki süreç devam ederken mahalleye bugün polis girdi. Kentsel dönüşüm kapsamında bazı evler yıkılırken, kalan evlerin elektrik, su ve doğalgazını kesmek için mahalleye ekipler geldi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ MAHALLEYE GİRDİ

Çevik kuvvet eşliğinde mahalleye gelen ekiplere yurttaşlar tepki gösterdi. 'Rantsal dönüşüm' olarak adlandırdıkları uygulamaya tepki göstermek amacıyla kurdukları sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğalgazını kesmeye geldiler. Mahallemizden Turgay gözaltına alındı. Zorbalığa boyun eğmiyoruz, bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz! Herkesi mahallemize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"4 ÇOCUĞUM VAR KİRA BEN NASIL KİRA VEREYİM"

Olayda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken ters kelepçe ile gözaltına alınan bir kadının "Dört tane çocuğum yalnız, ben kirayı nasıl vereyim" sözleri dikkat çekti. Mahalle sakinleri mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

