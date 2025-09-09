Tolga Şardan gözaltına alınıp serbest bırakılmış! Sebebi son yazısı

Gazeteci Tolga Şardan, geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nda (BTK), ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzun patlatıldığını, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını yazmıştı. Söz konusu yazı ülke gündemine oturunca BTK da jet bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanlamış, haberle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"

BU YAZININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Şardan, bu yazısının ardından yapılan suç duyurusunun ardından savcılık talimatı ile iş yerinden sivil polisler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Bugünkü yazısında, son yazısının ardından başına gelenleri açıklayan Şardan, gözaltı sırasında polisin çekim yaptığını ve 'meraklı' bakışlar arasında önce sağlık kontrolüne ardından da savcılığa götürüldüğünü yazdı. Son yazısında iddia ettiği e-imza şifresi havuzunun patlatıldığı bilgisinin arkasında olduğu ifadesi verdiğini söyleyen Şardan, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı ile mahkemeye sevk edildiğini, mahkemenin de bu yönde karar verdiğini açıkladı.

Şardan'ın gözaltına alınıp serbest bırakıldığını açıkladığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde: