BTK'da tüm e-imza kullanıcılarının şifreleri çalındı! "İşlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil"

Kısa bir süre önce Türkiye gündemi sahte imza skandalıyla çalkalanıyordu.

Elektronik imza (e-imza) skandalına ilişkin soruşturmada sahte imza çetesinin ülke genelinde e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi başta olmak üzere kıymetli evrak üretip sattıkları ortaya çıkmıştı.

Savcılık soruşturmasında, e-imzası kullanılan kişiler arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı’nın da bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

"BTK'DA TÜM E-İMZA ŞİFRELERİ ÇALINDI"

Tolga Şardan yeni yazısında, BTK'da patlak veren yeni bir olayı paylaştı.

Şardan, BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığını yazdı.

Şardan'ın aktardığına göre, eylemi kimin ya da kimlerin yaptığı henüz belli değil. Konuya ilişkin BTK’da idari incelemenin başlatıldığı ve kurumda ciddi bir panik havasının hakim olduğu ifade edildi.

Şardan, "Veri havuzundaki bilgilerin başkaları tarafından ele geçilmesinin anlamı, tüm ülkede e-imza kullanarak işlem yapan elektronik imza sahiplerine ait şifrelerin çalınmış olması!" dedi.

"ARTIK HİÇBİR KULLANICI GÜVENDE DEĞİL"

Buna göre, elektronik imza kullanıcılarını çok sıkıntılı günlerin beklediği belirtildi. Artık, bilgisayarına aparat takarak elektronik imzasıyla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığı belirtildi.

Şardan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde: