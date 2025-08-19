TOKİ inşaatında çalışan işçilere tarihi geçmiş bozuk etle yemek yapmışlar!

Helin YILMAZ - Halktv.com.tr/ÖZEL

TOKİ projesinde çalışan işçiler dün öğle yemeği için yemekhaneye indi. Ancak yemekler yenilecek gibi değildi. Yemekte kullanılan etin ağır bir biçimde koktuğunu fark eden işçiler toplu bir biçimde yemekhaneyi terk etti. Ankaralı Taşhan Yemek Hizmetleri isimli firmadan gelen yemeklerin ağır şekilde koktuğunu belirten işçilerin şikayetinin ardından yemek firmasının çalışanları yemekleri hızlıca çöpe döktü.

İŞÇİLER MUTFAĞA GİRDİ DEHŞETİ GÖRDÜ!

Yemek firması çalışanları, bozuk etle yapılan yemeği çöpe dökse de firmadan bir açıklama yapılmadı. Bunun üzerine işçiler yemekhanenin mutfak bölümüne girdi. Burada karşılaştıkları tablo ise dehşet vericiydi. Yüzlerce inşaat işçisinin öğle yemeği olarak sunulan etlerin tarihinin iki hafta geçtiği görüldü. İşçiler, tarihi geçmiş bozuk etleri kayda aldı.

BOZUK ETLERİN FOTOĞRAFLARI YÜKLENİCİ FİRMADA

İşçiler bunun üzerine bütün etleri mutfaktan dışarı çıkardı. Çürük, son kullanım tarihi geçmiş ve kokan etlerin fotoğraflarını çekip işçilerin çalıştığı yüklenici Gürtaş Yapı yetkililerine gönderdi. İşçiler sağlıklarını tehlikeye atan bu duruma karşı iş bırakmayı ve duruma bir an önce müdahale edilmesini istediklerini söylediler. Taşeron firmanın göz ardı etmemesi için Sağlık Bakanlığı'na ve CİMER'e de şikayette bulunuldu. Olayın üzerinden 2 güne yakın bir süre geçmesine karşın hiçbir yetkili ne inşaat alanına gitti ne de işçilere geri dönüş sağladı.

O ŞİRKET ÖĞRENCİ YURDUNA DA YEMEK VERİYOR

İşçilere bozuk etlerle yemek yapan firma Ankara merkezli Taşhan Yemek Hizmetleri Gıda şirketi. 10 yıllık geçmişi bulunan şirket, özel sektörün yanı sıra kamunun yemek ihalelerine de giriyor. Artvin'de Kredi Yurtlar Kurumu'nun de yemeğini veren şirketin sahibi ise Cemal Çakır. Geçen yıl yapılan artırım ile şirketin sermayesi 100 milyon liraya çıkarıldı.

Şirketin kendi web sitesinde paylaştığı 'Referanslarımız' bölümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Basketbol Federasyonu, Gülermak ve İhlas Holding dahil birçok kurum bulunuyor.