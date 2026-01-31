Tokat’tan Amasya’ya at üzerinde geldi: Elinde Türk bayrağı vardı

Tokat'tan Amasya'ya at üzerinde ve elinde bayrakla gelen 36 yaşındaki Sümmani Yılmaz, yolculuğunun İstanbul'a kadar süreceğini söyledi.

ATI RÜZGAR İLE TOKAT'TAN AMASYA'YA GELDİ

Yılmaz, Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlığa tepki göstermek amacıyla olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden atı Rüzgar ile Tokat'tan Amasya'ya geldi.

Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!

Tarihi asker kıyafeti ve elinde Türk bayrağı ile Amasya sokaklarında atıyla birlikte tur atan Yılmaz, amacının Türk bayrağına yönelik saygısızlığa dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

ATIYLA İSTANBUL'A KADAR GELECEK

Eylemine memleketi Tokat'tan başlayan Yılmaz, Amasya'dan sonra yolculuğunu İstanbul'a kadar devam ettireceğini söyledi.

At üzerinde yaptığı yolculuk ile Türk bayrağına yapılan saygısızlığı protesto ettiğini dile getiren Yılmaz, "Son hadiseye göre Türk bayrağımıza sürülen kirli elleri protesto etmek için 'bozkurt yurdumda çakalların işi ne var' diye at üstünde bayrakla geziyorum. Kendim Tokatlıyım. 2 gün önce Tokat’taydım, Kirli ellerini sürenlere özellikle mesaj gönderiyorum. Bu bayrağın altında Alevi, Kürt, Türk, Çerkez herkes yaşıyor. Buna herkes saygı duyacak. Bu bayrak bizim şehitlerimizin kanıdır” şeklinde konuştu.