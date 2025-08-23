TMMOB'den Diyanet'e 'hutbe' tepkisi: Şeriat hukuku çağrılarına hayır

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son Cuma hutbesinde kadınların miras hakkına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Koramaz, Diyanet’in anayasal düzeni ve Medeni Kanun’un eşitlik hükümlerini yok sayarak laiklik ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

“Şeriat Hukuku Çağrılarına Hayır! Aklın ve Bilimin Egemen Olduğu Laik ve Demokratik Bir Ülke İstiyoruz!” başlıklı yazılı açıklamada, hutbenin açıkça eşit miras hakkına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi. Koramaz, hutbede geçen “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır” ifadesinin, kadınların Medeni Kanun ile güvence altına alınan haklarını hedef aldığını kaydetti.

"BU FETVA DA GERİCİ UYGULAMALARIN DEVAMIDIR"

TMMOB Başkanı, Diyanet’in AKP iktidarı döneminde toplumu tek bir mezhebin kurallarıyla şekillendirmeye çalışan ideolojik bir aygıta dönüştüğünü belirterek, yalnızca hutbedeki ifadelerin değil, bunları mümkün kılan siyasal düzenin de tehlike yarattığını vurguladı. Koramaz, “İktidarın siyasal İslamcı ideolojisi, kadın bedeni, kimliği ve emeği üzerindeki tahakkümünü sürdürüyor. Bu fetva da gerici uygulamaların devamıdır” dedi.

Açıklamada, AKP’nin 23 yıllık iktidarında laiklik, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet anlayışının tasfiye edildiği, yerine tarikat-cemaat ilişkilerine dayalı tek adam rejiminin ikame edildiği ifade edildi.

“Laiklik yaşam hakkıdır” vurgusu yapılan açıklamada, tüm kurumlar Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere uymaya çağrıldı. TMMOB, meslek örgütleri ve emek örgütleriyle birlikte laik, demokratik ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti için mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu.

TMMOB'nin açıklamasının tamamı bu şekilde: