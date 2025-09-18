TIR’la çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 kişinin öldüğü feci bir kaza meydana geldi.

Akşam saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Kötüre Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Afşin’den Göksun’a gitmekte olan İsmail Polat'ın kullandığı 46 VJ 207 plakalı TIR, karşı yoldan gelen Abdullah Yılmaz’ın yönetiminde bulunan 46 D 1160 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Abdullah Yılmaz ile otomobildeki Osman Yılmaz ve Ahmet Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İTFAİYE, SIKIŞAN CENAZELERİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş otomobilden cenazeleri güçlükle çıkardı. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

TIR şoförü İsmail Polat'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.