TIR'ın dorsesinden 37 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da durdurulan demir yüklü TIR'ın dorsesinde 37 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü M.K., gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki göçmen kaçaklığına ilişkin çalışma yürüttü.

Doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından M.K. idaresindeki TIR'ı, kent girişinde durdurdu.

TIR'DAN 37 AFGAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Ekipler, demir yüklü TIR'da arama yaptı. Aramalarda, yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Olayın ardından TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Göçmenler, parmak izlerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücü M.K.’nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

