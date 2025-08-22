TIR'ın çarptığı yaya öldü

TIR'ın çarptığı yaya öldü
Yayınlanma:
Adana’da meydana gelen kazada TIR, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaya olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İran'dan gelen yabancı uyruklu K.D.'nin (39) kullandığı 96 AG 773 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya, asfalt zemine düştü. K.D., TIR'ı emniyet şeridine park edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

kaza-001.png

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde üzerinden kimlik çıkmayan yayanın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından yayanın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi