Tıra çarpan otomobile başka bir tır vurdu! Kaza üstüne kaza

Yayınlanma:
Mersin'in Silifke ilçesinde, virajda bariyerlere çarpan bir tıra arkadan vuran otomobilin, sürücüsü kurtarıldığı sırada başka bir tırın daha çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. D400 karayolunda yaşanan kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat boyunca aksadı.

Kaza, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki bir virajda meydana geldi. M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajdaki bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILIRKEN İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı 31 HM 388 plakalı otomobil, duran tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.U. yaralandı. Tır sürücüsü M.B., yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak güvenli bir yer olan yol kenarına getirdiği esnada ise zincirleme kazanın son halkası yaşandı. Aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, kaza yapan otomobile vurdu.

aa-20251008-39345358-39345355-mersinde-3-aracin-karistigi-zincirleme-trafik-kazasinda-1-surucu-yaralandi.jpg

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tek kişi olan otomobil sürücüsü M.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, M.U.'nun kullandığı otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, kazaya karışan tır ve silobasta da hasar oluştu.

Sağanak yağış kazayı getirdi: Konya'da TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralıSağanak yağış kazayı getirdi: Konya'da TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

ULAŞIM YAKLAŞIK 3 SAAT AKSADI

Kaza nedeniyle D400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca kontrollü olarak tali yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti
Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı