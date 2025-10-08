Tıra çarpan otomobile başka bir tır vurdu! Kaza üstüne kaza

Kaza, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki bir virajda meydana geldi. M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajdaki bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILIRKEN İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı 31 HM 388 plakalı otomobil, duran tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.U. yaralandı. Tır sürücüsü M.B., yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak güvenli bir yer olan yol kenarına getirdiği esnada ise zincirleme kazanın son halkası yaşandı. Aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, kaza yapan otomobile vurdu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tek kişi olan otomobil sürücüsü M.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, M.U.'nun kullandığı otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, kazaya karışan tır ve silobasta da hasar oluştu.

ULAŞIM YAKLAŞIK 3 SAAT AKSADI

Kaza nedeniyle D400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat boyunca kontrollü olarak tali yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.