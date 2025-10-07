Sağanak yağış kazayı getirdi: Konya'da TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Kaza, Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 07 AAR 045 plakalı kamyonet, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, K.G. idaresindeki 68 MZET 003 plakalı TIR'la çarpıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü H.Y’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü K.G. ve yolcu K.E., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)