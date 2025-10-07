Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada otomobilin sürücüsü A.H. yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Kapaklı yolunun Yünsa kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Korkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündüKorkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündü

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre Çerkezköy’den Kapaklı istikametine giden A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Yünsa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Yolda savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.H. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

