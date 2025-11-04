Tıra arkadan çarpan sürücü kurtarılamadı

Tıra arkadan çarpan sürücü kurtarılamadı
Kütahya Tavşanlı'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Aras (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkiinde, Ahmet İ. idaresindeki 54 SH 480 plakalı tıra, İbrahim Aras (51) idaresindeki 43 UZ 883 plakalı otomobilin arkadan çarpması neden oldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü 51 yaşındaki İbrahim Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İtfaiye ekipmanları kullanılarak otomobilden çıkarılan İbrahim Aras'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

