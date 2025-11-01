Ticari aracı olanlar dikkat! Tarih öne çekildi: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karara göre, şehirlerarası yollarda seyreden ticari araçlar 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takmak zorunda olacak. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karara göre, şehirlerarası yollarda seyreden ticari araçlar 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takmak zorunda olacak. Uygulama 15 Nisan 2026’da sona erecek.

UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.

Zorunluluk; otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi ticari araçları kapsıyor. Özel araçlar için yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte, uzmanlar tüm sürücülere kış lastiği kullanımı tavsiyesinde bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Kış lastikleri, yanak kısımlarında yer alan “M+S” (çamur ve kar) işaretiyle ayırt edilebiliyor. Bazı modellerde bu işaretin yanında kar tanesi veya üç dağ zirvesi sembolü de bulunuyor.

Kış lastikleri, yaz lastiklerinden farklı olarak daha derin diş yapısına ve geniş oluklara sahip. Ayrıca, özel kauçuk karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi tutunuyor. Bu özellikler, yağmur, kar ve buzlu yollarda sürüş güvenliğini büyük ölçüde artırıyor.

