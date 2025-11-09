'Ticaret erbabıyım' diyen AKP'li vekilden TSK'ya milyonluk satış

Çuval şirketi olduğu bilinen AKP'li Gaziantep milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin işleri rast gitmeye devam ediyor. Daha birkaç gün önce Keçecinin şirketinin Merkez Bankası'na 600 bin çuval sattığı ortaya çıkan vekil, bu satışı doğrulamış ve "Ben ticaret erbabıyım" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEKER FABRİKALARINA DA YAPMIŞTI

Keçeci gene sene de Türkiye Şeker Fabrikaları'na 115 milyon TL'lik çuval satışı yapmıştı. Kamuya yapılan bu satışta Özkeçeci'nin "helal taahhütnamesi" sunması ise eleştirilerin hedefi olmuştu.

Milletvekili çuval satarak milyonlar kazanıyor!

TSK'YA MİLYONLUK KUM TORBASI SATIŞI

Kendisini ticaret erbabı olarak tanımlayan milletin vekili özkeçeci'nin şimdi de TSK'ya kum torbası satışı yaptığı ortaya çıktı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Özkeçeci’nin TSK’ya 1,1 milyon adet kum torbası sattığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Özkeçeci’nin şirketine 6 milyon 581 bin TL ödeyeceği öğrenildi.