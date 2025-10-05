THY’den KKTC’ye dev yolcu hedefi

Türk Hava Yolları (THY) ve iştiraki AJet, 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne toplam 2,1 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

THY yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye ile KKTC arasında hava köprüsü kuran şirketler haftalık 152 sefer düzenliyor. Geçen yıl THY ile 774 bin, AJet ile ise 1 milyon yolcu taşındı. Bu yılın ilk 9 ayında ise THY 467 bin, AJet 972 bin yolcuya hizmet verdi.

Yolcu trafiği 2025’in ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 arttı. THY yetkilileri, artan ilginin ada tanıtım faaliyetlerinden beslendiğini belirtti.

Check-in kuyrukları tarih oluyor

Kuzey Kıbrıs turizmine katkı sunmak isteyen THY, yıl boyunca kültür turları düzenleyen acentelere indirimli bilet imkânı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda “KKTC kültür turu” paketleriyle 4 bin yolcu taşındı. Bu yıl hedef 10 bin yolcu.

O PROJEYE KATKI

THY, KKTC’nin tanıtımına yönelik "Ada Kıbrıs" projesine de destek veriyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Ada Kıbrıs” tanıtım projesini destekleyen THY, bu kapsamda birçok notadan adaya indirimli seferler düzenliyor.” denildi.

THY, İstanbul ve Londra ile KKTC arasında günde 2 kez özel ücretli seferler düzenliyor. AJet ise Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Mersin Çukurova havalimanlarından Ercan’a uçuş sağlıyor. THY’nin KKTC uçuşları ise İstanbul ve Antalya havalimanlarından gerçekleştiriliyor.