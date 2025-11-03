THY 2 yıl aradan sonra Süleymaniye uçuşlarına başladı

THY 2 yıl aradan sonra Süleymaniye uçuşlarına başladı
Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2023’te ara verdiği Irak’ın Süleymaniye kentine olan seferlerine yeniden başladı. Süleymaniye uçuşları, İstanbul Havalimanı (IST) ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU) arasında haftada dört gün karşılıklı olarak icra edilecek.

Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2023 tarihinde ara verdiği Irak’ın Süleymaniye kentine olan uçuşlarına yeniden başladı. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU) ile İstanbul Havalimanı (IST) arasında düzenlenecek seferlerle bölgedeki hava yolu bağlantısı güçleniyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Süleymaniye’nin doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Bolat, misafirleri yeniden Süleymaniye’ye taşımaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

HAFTALIK UÇUŞ TAKVİMİ

THY’nin Süleymaniye seferleri, başlangıç aşamasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün karşılıklı olarak icra edilecek. Şirket, 6 Mart tarihinden sonra ise bu uçuşları her gün karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu seferlerin sadece THY’nin uçuş ağını genişletmekle kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

