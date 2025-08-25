TGC'den Gazze'de gazetecilerin katledilmesine tepki

İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken, basın mensupları da hedef olmaya devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), son saldırılarda altı gazetecinin daha yaşamını yitirdiğini belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. TGC’den yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki son saldırılarında altı gazetecinin daha öldürülmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Gazeteciler, halkın haber alma hakkı için görev başındayken öldürülmemelidir. İsrail gazetecilere yönelik soykırımdan vazgeçmelidir” denildi.

TGC'den yapılan açıklama bu şekilde:

"İsrail uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri hedef alarak, tutuklayarak, tehdit ederek neden olduğu insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışmaktadır.

Filistin Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasına göre İsrail saldırılarında geçtiğimiz hafta gazeteci İslam el Kumi ve Halid el-Medhun öldürülmüştür. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise Nasır Hastanesi’nin bombalanmasıyla Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP’nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetmiştir.

Altı meslektaşımızı kaybetmiş olmaktan çok üzgünüz. Filistinli gazetecilerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. İsrail'in son saldırılarıyla birlikte Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı 244’e yükselmiştir. Bu gazetecilere yönelik soykırımdır.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 62 bin 622 Filistinli öldürülmüş, 157 bin 673 kişi yaralanmıştır. İsrail yardımları engellediği için açlık nedeniyle ölümler başlamıştır. Yaşananlar insanlık için utanç tablosudur. Uluslararası toplumu en kısa sürede barışın sağlanması, İsrail Ordusu’nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının son bulması için çok daha etkili adımlar atmaya davet ediyoruz.

İsrail’in sivil halka, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınıyoruz. İsrail gazetecilere yönelik soykırımdan vazgeçmelidir.”